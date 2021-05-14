Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала свой повседневный наряд и рассказала о любви к пятнице

Как сообщает Politeka.net, ведущая ТСН на телеканале «1+1» поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила рассказать о своей любви к последнему дню рабочей недели.

«У Вас еще, наверное, 10 минут до «пятницы», а у меня она уже пол дня. Не думала, что так можно любить один день недели, причем с первой минуты. Всегда говорю себе: «Если в пятницу встал уже на ноги утром, то дело сделано», - написала Падалко.

Она также показала свой повседневный образ. Так, на фото 45-летняя ведущая позирует в темных джинсах, футболке и молодежной джинсовой куртке. На ее лице красуется широкая улыбка.

Подписчики Марички тут же отреагировали на ее пост.

«Красавица!», «Маричка Падалко, какая вы красивая! Вау вау вау», «Огонь», «Супер! Мы друзья с ней с самого утра», «Так красиво с этой прической», «Вы очень красивая! Просто куколка!», «Хорошенькая девочка», «Вы такая класснючая так держать», «Завершение рабочей недели это всегда приятно», «Маричка, я тебя обожаю, ты классная», - пишут люди.

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