Снова за свое

Главный «ревизор» страны, телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут решила преподать урок своему коллеге

Как передает Politeka.net, Ольга отправилась в Карпаты на званый ужин к известному бизнесмену. На мероприятии кроме звезды собрались и другие украинские знаменитости. У себя в сторис Ольга засветила известного телеведущего Анатолия Анатолича. На первом фото коллеги радостно позировали на камеру, а на второй сторис что-то пошло не так.

Звезды сидели за столом и телеведущий попытался съесть креветку, взяв ее за хвостик. Ольга сняла это на камеру, преподав мужчине урок.

«Ой, стоп, стоп, стоп. Ошибка. Креветки руками не едим. У тебя есть приборы», - прокричала ему Ольга, не дав насладиться экзотическим блюдом.

Стоит отметить, что Анатолий Анатолич был не очень рад тому, что Ольга пристыдила его у всех на глазах. Он сделал недовольное выражение лица и взялся за столовые приборы.

«Ошибка. Креветки за хвостики не едим. Приборы есть для этого», - подписала видео звезда.

Как известно, Фреймут регулярно ведет рубрику про этикет, рассказывая украинцам, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях. Поклонникам ее творчества рубрика очень нравится, но есть и критики.

Напомним, что Фреймут похвасталась подросшим сыном на прогулке с мужем: кадры семейного отдыха.

Как сообщала Politeka, Фреймут публично извинилась перед дочерью от первого брака, что произошло: "Злата, прости, так нельзя".

Также Politeka писала, что Оля Фреймут разгневала украинцев новым правилом этикета: "Вредно для позвоночника...".