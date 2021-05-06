Українська телеведуча Ольга Фреймут проводить час з сім'єю в Туреччині, звідки ділиться яскравими кадрами
Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, на яку вже підписалися 674 тисячі осіб, передає Politeka.net. Зараз телеведуча проводить час з сім'єю в теплих краях.
Фреймут записала кілька сторіс, в яких показала прогулянку з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко, та дітьми.
На кадрах парочка позувала в темних окулярах і літньому одязі. Оля завершила образ пов'язкою на голові. На одному з фото телеведуча тримала келих з коктейлем.
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Також телеведуча показала свого сина Валерія (2016 року народження) в зеленій кепочці. Правда, обличчя зірка вирішила не показувати.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, користувачі Мережі написали багато приємного Ользі в особистому листуванні.
Нагадаємо, у Ольги Фреймут і Володимира Локотко двоє дітей - Валерій (2016 року народження) і Євдокія (2017-го).
Також у телеведучої є дочка від попередніх стосунків Злата Мітчелл (2006 року народження). Дівчинка-підліток на відпочинку вразила красою, опублікувавши фото в обтягуючій міні-спідниці, яка прекрасно підкреслила форму стегон.
"Прекрасна Злата Мітчелл!",- написав один з коментаторів.
Зазначимо, Злата часто бувала в Британії, тому добре знає англійську мову.
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