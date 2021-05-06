Украинская телеведущая Ольга Фреймут проводит время с семьей в Турции, откуда делится яркими кадрами
Звезда активно ведет свою страничку в Инстаграм, на которую уже подписались 674 тысячи человек, передает Politeka.net. Сейчас телеведущая проводит время с семьей в теплых краях.
Фреймут записала несколько сторис, в которых показала прогулку с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, и детьми.
На кадрах парочка позировала в темных очках и летней одежде. Оля завершила образ повязкой на голове. На одном из фото телеведущая держала бокал с коктейлем.
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Также телеведущая показала своего сына Валерия (2016 года рождения) в зеленой кепочке. Правда, лицо звезда решила не показывать.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, пользователи сети написали много приятного Ольге в личной переписке.
Напомним, у Ольги Фреймут и Владимира Локотко двое детей - Валерий (2016 года рождения) и Евдокия (2017-го).
Также у телеведущей есть дочь от предыдущих отношений Злата Митчелл (2006 года рождения). Девочка-подросток на отдыхе впечатлила красотой, опубликовав фото в обтягивающей мини-юбке, которая прекрасно подчеркнула форму бедер.
"Прекрасная Злата Митчелл!", - написал один из комментаторов.
Отметим, Злата часто бывала в Британии, поэтому хорошо знает английский язык.
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