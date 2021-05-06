Звезда показала, как проводит время

Украинская телеведущая Ольга Фреймут проводит время с семьей в Турции, откуда делится яркими кадрами

Звезда активно ведет свою страничку в Инстаграм, на которую уже подписались 674 тысячи человек, передает Politeka.net. Сейчас телеведущая проводит время с семьей в теплых краях.

Фреймут записала несколько сторис, в которых показала прогулку с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, и детьми.

На кадрах парочка позировала в темных очках и летней одежде. Оля завершила образ повязкой на голове. На одном из фото телеведущая держала бокал с коктейлем.

Также телеведущая показала своего сына Валерия (2016 года рождения) в зеленой кепочке. Правда, лицо звезда решила не показывать.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, пользователи сети написали много приятного Ольге в личной переписке.

Напомним, у Ольги Фреймут и Владимира Локотко двое детей - Валерий (2016 года рождения) и Евдокия (2017-го).

Также у телеведущей есть дочь от предыдущих отношений Злата Митчелл (2006 года рождения). Девочка-подросток на отдыхе впечатлила красотой, опубликовав фото в обтягивающей мини-юбке, которая прекрасно подчеркнула форму бедер.

"Прекрасная Злата Митчелл!", - написал один из комментаторов.

Отметим, Злата часто бывала в Британии, поэтому хорошо знает английский язык.

Напомним, что Фреймут взялась снова поучать украинцев, коснувшись важной темы: "Ждем ответа Володи Остапчука"

Как сообщала Politeka, Фреймут показала брата-красавчика, которого "заказала" у родителей: "Должны быть двойняшками".