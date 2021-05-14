Відома українська телеведуча Ольга Фреймут заговорила про незручну помилку, допущену через поспіх

Вже досить давно телеведуча Оля Фреймут стала дуже популярною після ранкових шоу, а потім культової передачі "Ревізор". А ось після участі в проекті" Від пацанки до панянки", телеведучій вдалося прославитися в якості знавця множинних правил етикету.

Тепер Фреймут мало не щодня пропагує етикет, розповідаючи українцям, як правильно потрібно чинити, поводитися в суспільстві і одягатися. Саме про останній зайшла мова в її Сторі.

Начепивши на себе синіюю толстовку з різнобарвним написом на бюсті, Ольга поскаржилася, а також вибачилася перед Златою Мітчелл - старшою дочкою від першого шлюбу з англійцем Нілом Мітчеллом.

"Готуюся до форуму, з ранку поспішаю до перукаря, тому одягаю на себе те, що бачу. Як виявилося, це світшот моєї дочки, Злати... Злата, прости, так не можна! І тільки що побачила цей напис, ох. Тому, ось правило етикету: не беремо чужі речі і носимо одяг без написів по можливості» - розповідає Ольга.

Також раніше Оля вирішила в мікроблозі Instagram розповісти, як правильно сидіти. Красуня сиділа на лавочці в плащі, закинувши ногу за ногу. Це і стало темою розмови Фреймут у відео:

"Як правильно сидіти? П'ятами на показ? Ні! Сідайте так, щоб не було видно підошви".

Фанати відразу почали обговорювати урок Фреймут:

"Я думаю, правильно сидіти так, як комфортно", " крім звичайної етики - ще етика здоров'я. "Нога за ногу" - це шкідливо для хребта і попереку, як мінімум ...", "Схрещувати ноги не можна, погано для кровообігу", " спасибі Олечка. цікава порада.Ви Шикарно виглядаєте", " Правильно сидіти - не закидаючи ногу на ногу або щось змінилося в етикеті?)".

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