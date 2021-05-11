Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала себе, розповівши українкам про важливе
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала дуже популярною після ранкових шоу, а потім культової передачі "Ревізор". Красуня пропагує етикет, розповідаючи українцям, як правильно потрібно чинити.
Цього разу Оля вирішила в мікроблозі Instagram розповісти, як правильно сидіти. Красуня сиділа на лавочці в плащі, закинувши ногу за ногу. Це і стало темою розмови Фреймут у відео:
"Як правильно сидіти? П'ятами на показ? Ні! Сідайте так, щоб не було видно підошви".
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Фанати відразу почали обговорювати урок дівчини:
"Я думаю, правильно сидіти так, як комфортно", " крім звичайної етики - ще етика здоров'я. "Нога за ногу" - це шкідливо для хребта і попереку, як мінімум ...", "Схрещувати ноги не можна, погано для кровообігу", " спасибі Олечка. цікава порада.Ви Шикарно виглядаєте", " Правильно сидіти - не закидаючи ногу на ногу або щось змінилося в етикеті?))))".
Повідомлялося, що ведуча Ольга Фреймут зняла забави дітей, а заодно і свій розкішний будинок.
39-річна зірка опублікувала кілька цікавих "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, чим займаються троє її спадкоємців.
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