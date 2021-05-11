Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала себя, рассказав украинкам о важном

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала очень популярной после утренних шоу, а потом культовой передачи "Ревизор". Красотка пропагандирует этикет, рассказывая украинцам, как правильно нужно поступать.

В этот раз Оля решила в микроблоге Инстаграм рассказать, как правильно сидеть. Красотка сидела на лавочке в плаще, закинув ногу за ногу. Это и стало темой разговора Фреймут в видео:

"Как правильно сидеть? Пятками на показ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы".

Фанаты сразу начали обсуждать урок девушки:

"Я думаю, правильно сидеть так, как комфортно", "Кроме обычной этики - еще этика здоровья. "Нога за ногу" - это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум ...", "Скрещивать ноги нельзя, плохо для кровообращения", "Спасибо Олечка. интересный совет.Вы Шикарно выглядите", "Правильно сидеть - не закидывая ногу на ногу или что-то поменялось в этикете?))))".

Сообщалось, что ведущая Ольга Фреймут засняла забавы детей, а заодно и свой роскошный дом.

39-летняя звезда опубликовала несколько любопытных "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, чем занимаются трое ее наследников.

Напомним, Фреймут рассмешила Остапчука, который любит троллить ведущую за ее этикет

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут запрыгнула на спину мужу-гендиректору, показав неожиданное фото

Также Politeka сообщала, что Фреймут показала редкие кадры с младшей дочерью, не обошлось без казусов



