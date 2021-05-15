Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Узерли стала популярной среди украинцев после выхода турецкого сериала "Великолепный век". Красотка не так давно родила младшую дочь, но уже вернула свою идеальную фигуру. Не забывает Мерьем и об Инстаграм, где постоянно публикует новые фотографии, показывая не только работу, но и личное.

В этот раз Узерли решила прогуляться с дочерьми. Старшая шла рядом, а 4-месячная Лили была в коляске. Мерьем вела коляску, позируя в штанах, футболке и пальто с узорами. Видно, что актриса была довольна и улыбалась.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Императрица и две принцессы", "мои три нутеллы", "Вы очень красивая", "Насколько они естественны", "Великая Хюрем Султан, Какая вы красивая. С праздником вас, с Днём Семьи".

Сообщалось, что турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" восхитила чувственным и необычным для себя образом.

На снимке Мерьем Узерли запечатлена крупным планом. И хотя на первый взгляд выражение лица актрисы кажется тревожным, за ним угадывается невероятная нежность во взгляде серо-зеленых глаз и глубокая чувственность.

Напомним, уставшая Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала 4-месячную дочь

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