Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на прогулке не стала скрывать пышные формы

Дженнифер Лопес считает своим долгом показать женщинам, как можно и нужно выглядеть в 50-летнем возрасте. Этим летом артистке исполнится уже 52 года и, судя по кадрам, она и не думает стареть.

Благодаря регулярным занятиям спортом, сразу видно, что Дженнифер добилась впечатляющих результатов и смогла подтянуть формы должным образом. На прогулке с артисткой всегда можно заметить фотографов, которые пытаются подловить звезду в неприглядном свете, тем не менее, Дженнифер удается справиться с такими выходками.

Каждый раз она подчеркивает формы узкими лосинами, словно говорит, что ей нечего скрывать, в том числе и пресс.

"Хорошо наприседала" - говорится в комментарию к кадрам.

Поэтому на прогулках, во время поездок и т.д, звезда всегда позирует в спортивных нарядах. По мнению Дженнифер, это помогает сохранить контраст между работой и домом. Именно из-за этого также звезда в повседневной жизни не носит ярких нарядов.

Отметим, в недавней съемке Джей Ло позировала в белоснежном костюме, едва не вывалив бюст. Брюки на высокой посадке подчеркнули тонкую талию знаменитости. Джей Ло была в спортивной обуви, сделав образ тем самым, каким-то более молодежным и игривым.

"Красиво как всегда !!! 💙💙💙", "Королева, нет, какая дива", "Бомба", "Ты выглядишь потрясающе 👌👌👌", "Вы очень красивы😍", "Леди босс", "королева, а остальные - никто", - написали пользователи сети.

Напомним, что 51-летняя Дженнифер Лопес обтянулась латексом, сверкая упругими "кокосами": "Какая дива".

А еще Politeka писала, что 51-летняя Лопес поплескалась в бассейне в модном микро-бикини: "Горячее молодых".

Также Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в купальнике с непристойным вырезом устроила переполох на пляже: "Нимфа парит".