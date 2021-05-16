Жена известного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука неожиданно заговорила о детях, обратившись к супругу

Как известно, у Остапчука есть двое детей от первого брака – 7-летняя дочка Эмилия и 2-летний сын Эван. Сейчас ведущий живет с Кристиной Горняк, с которой они состоят в браке меньше года. Пока что у пары нет совместных детей, однако, судя по новому посту в Инстаграм, Кристина о них уже задумывается.

Так, жена ведущего призналась, что мечтает о семейном счастье.

«Мне все чаще мечтается, что мы живем где-то в Beverly Hills...Ездим на кабрио по солнечному городу. А в выходные дни я смотрю как сёрфит мой муж с нашими детьми! Хм... ох и мечты у меня, как тебе, Вова», - написала Горняк, сопроводив свой пост фотографией кабриолета на фоне милого пейзажа.

Примечательно, что несмотря на прямое обращение, Остапчук пока никак не ответил на вопрос жены.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Алина Гросу засветила Билык без макияжа и подшутила над Поляковой: "Кто-то лежал на Оле"

"Прощайте, дети": 27-летняя учительница предчувствовала свою гибель, брат раскрыл детали

Любимая учительница первоклашек попала под пули стрелка в Казани: "Услышала шум и вышла"

Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Показать еще

Ее подписчики, в свою очередь, активно комментируют пост.

«Так и будет», «Мечтать не вредно, вредно не мечтать», «Мечтам свойственно сбываться!», - пишут в комментариях.

Ранее у себя в Инстаграм Кристина устроила рубрику ответов на вопросы фанатов и затронула тему взаимоотношений с родителями своего звездного мужа.

Так, она заявила, что они сразу нашли общий язык, назвав свекров прекрасными, искренними людьми.

Напомним, что Остапчук с красавицей-женой устроили шалости и неожиданно вспомнили о школе: "Хочется снова...".

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой впечатлили внешним видом на красной дорожке YUNA: "Готовы в Hollywood".

Также Politeka писала, что Остапчук "обстебал" свою красавицу-жену и нарвался на критику: "Жалкое зрелище".