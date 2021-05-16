Жена известного украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука неожиданно заговорила о детях, обратившись к супругу

Как известно, у Остапчука есть двое детей от первого брака – 7-летняя дочка Эмилия и 2-летний сын Эван. Сейчас ведущий живет с Кристиной Горняк, с которой они состоят в браке меньше года. Пока что у пары нет совместных детей, однако, судя по новому посту в Инстаграм, Кристина о них уже задумывается.

Так, жена ведущего призналась, что мечтает о семейном счастье.

«Мне все чаще мечтается, что мы живем где-то в Beverly Hills...Ездим на кабрио по солнечному городу. А в выходные дни я смотрю как сёрфит мой муж с нашими детьми! Хм... ох и мечты у меня, как тебе, Вова», - написала Горняк, сопроводив свой пост фотографией кабриолета на фоне милого пейзажа.

Примечательно, что несмотря на прямое обращение, Остапчук пока никак не ответил на вопрос жены.

Ее подписчики, в свою очередь, активно комментируют пост.

«Так и будет», «Мечтать не вредно, вредно не мечтать», «Мечтам свойственно сбываться!», - пишут в комментариях.

Ранее у себя в Инстаграм Кристина устроила рубрику ответов на вопросы фанатов и затронула тему взаимоотношений с родителями своего звездного мужа.

Так, она заявила, что они сразу нашли общий язык, назвав свекров прекрасными, искренними людьми.

Напомним, что Остапчук с красавицей-женой устроили шалости и неожиданно вспомнили о школе: "Хочется снова...".

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой впечатлили внешним видом на красной дорожке YUNA: "Готовы в Hollywood".

Также Politeka писала, что Остапчук "обстебал" свою красавицу-жену и нарвался на критику: "Жалкое зрелище".