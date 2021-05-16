В "Квартале" не все оценили такую искренность

Звезда «Квартал 95» Александр Пикалов поделился в Сети неожиданным откровением

Как передает Politeka.net, 45-летний артист рассказал, как проводит выходные и к какому выводу в ходе этого пришел.

Пикалов показал фото, на котром запечатлен с сигарой.

«Второй день тусую с молодежью они крутые а мы старые пердуны», - написал он.

При этом коллега Пикалова Валерий Жидкой не согласился с таким изречением.

«За всех не говори», - ответил он.

Разделились мнения и у поклонников Пикалова.

«Если есть желание тусить, значит не старые. Старыми можно быть и в двадцать и молодыми в шестьдесят. Но не всем это дано. Вы молодец», «Вы не старый», «Мудрость и старость - разные вещи», «Пикалов ты не пердун не прибедняйся», «Да чего льстить, прав Пикалов!! Главное душой не стареть», «Пикалов и сигара - это вне времени», - пишут в комментариях.

Александр Пикалов – актер и сценарист «Квартала 95». Он участвуюет в большинстве телевизионных и кинопроектов команды.

После ухода Владимира Зеленского Пикалов вместе с Евгением Кошевым взял на себя постановку номеров "Вечернего квартала".

Также Александр Пикалов стал художественным руководителем шоу "Женский квартал", который вела актриса Елена Кравец.

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