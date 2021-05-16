Принц Гарри навлек на себя гнев всего Букингемского дворца

Так, в королевском дворце резко отреагировали на скандальное интервью принца Гарри, где герцог раскритиковал своего отца, принца Чарльза в отношении родительских качеств.

После этого сотрудники Елизаветы II придумали суровое наказание и требуют у Елизаветы II лишить принца Гарри и Меган Маркл высоких титулов. Об этом рассказали источники издания Daily Mail.

Приближенных к королеве потрясло, что принц Гарри с уверенностью заявил, что ни Елизавета II, ни принц Филипп, ни тем более его отец, принц Чарльз, не умеют нормально воспитывать детей. Их возмущает, что он мог так поступить с королевой, когда его дед - герцог Эдинбургский только-только был погребен, а он такое говорит.

Напряжение между герцогами Сассекскими и королевской семьей все нарастает. Ведь, после очередной критики на королевскую семью дворцовые помощники призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов. Также они отметили, что если Гарри и Меган захотят оставить титулы им придется объяснить свое поведение.

Также ранее сообщалось, что британский принц Гарри признался, что еще до встречи со своей нынешней женой он собирался отказаться от королевских обязанностей.

Конечно, это связано со смертью его матери – принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе во время того, как ее преследовали папарацци.

Напомним, Принца Гарри застали вместе с братом принцем Уильямом, появились кадры.

Как сообщала Politeka, Похороны принца Филиппа прошли в прямом эфире, кадры с церемонии: как Елизавета ІІ попрощалась с мужем.

Также Politeka писала, Королева Елизавета II решила нарушить традицию на похоронах мужа.