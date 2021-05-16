Беременная жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась фотоснимками уикенда из солнечной Одессы
Как передает Politeka.net, 26-летняя блогерша сейчас ждет первенца от своего 55-летнего супруга и постоянно делится приятными моментами с подписчиками в Инстаграм.
Буквально недавно девушка с мужем-артистом посетила врача и сделала УЗИ. Снимок она выложила у себя в микроблоге, а на уже выходных Екатерина отправилась в солнечную Одессу.
В Instagram блогерши появились кадры, на которых она запечатлена, гуляющей по пирсу на пляже.
«Идеальный уикенд с мужем💕
Ценим каждый момент проведённый вместе и в спокойствии😅
Как будет дальше не известно))», - сообщила Репяхова.
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Также Катерина призналась, что сейчас находится на 36 месяце беременности, а значит уже совсем скоро она родит мальчика, имя которому парочка уже придумала – Михаил.
Фолловеры решили прокомментировать ее пост. Вот что они пишут:
"Дальше будут уикенды втроём с ребёнком".
"А дальше будет ещё лучше, но без спокойствия 😂".
На что Репяхова незамедлительно отреагировала фразой, что ей страшно.
"Ух)) уже страшно))", - ответила жена Виктора Павлика.
Напомним, молодая жена Павлика скрыла беременный живот мешковатой одеждой: "Интересно, какой будет...".
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Также Politeka писала, что Павлик похвастался, за чей счет катается по заграницам с беременной женой: "Грубо говоря...".