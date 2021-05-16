Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя и рассказала о книге
Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из звезд "Женского квартала". Красотка активно ведет социальные сети, где делиться как творчеством, так и кадрами из личной жизни.
В этот раз Лера решила показать, как качается на качеле. Девушка была в чулках, платье и кроссовках. Актриса веселилась, сопроводив видео довольно серьезным текстом:
"Если мотивация ваших поступков определяется вашим фиктивным «я» (и желанием его защитить), то вы находитесь вне действительной реальности. Вы застряли в воображаемом мире, вы просто не можете адекватно оценивать ситуацию и со стопроцентной вероятностью совершите ошибку"
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."
Четвероклассница уцелела после стрельбы в школе Казани и рассказала о пережитом: "На лице была..."
Макаревич поделился впечатлениями об украинских городах: "Мы проводим дни в радости"
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Книга «Красная Таблетка»
Я бы не советовала вам читать эту книгу, потому что она меня вводит в депрессию. Но не читать ее я уже не могу, выписывая цитаты в свои Заметки, анализирую свою жизнь и утопаю в мыслях.
Так что если в садомазо, то предлагаю погрузиться и вам в этот мир .
Песня «ресницы безопасности»- мой официальный гимн".
Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:
"Ты нереальная и трек", "Автор этой книги может же тоже ошибаться)".
Напомним, длинноногая блондинка из "Женского квартала" в экстра-мини разоткровенничалась перед украинцами
А еще Politeka писала, что Товстолес из "Женского квартала" в компании молодой подружки удивила кадрами из машины
Также Politeka сообщала, что Сумская, Писанка и Товстолес из "Женского квартала" рассмешили украинцев