Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя и рассказала о книге

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из звезд "Женского квартала". Красотка активно ведет социальные сети, где делиться как творчеством, так и кадрами из личной жизни.

В этот раз Лера решила показать, как качается на качеле. Девушка была в чулках, платье и кроссовках. Актриса веселилась, сопроводив видео довольно серьезным текстом:

"Если мотивация ваших поступков определяется вашим фиктивным «я» (и желанием его защитить), то вы находитесь вне действительной реальности. Вы застряли в воображаемом мире, вы просто не можете адекватно оценивать ситуацию и со стопроцентной вероятностью совершите ошибку"

Книга «Красная Таблетка»

Я бы не советовала вам читать эту книгу, потому что она меня вводит в депрессию. Но не читать ее я уже не могу, выписывая цитаты в свои Заметки, анализирую свою жизнь и утопаю в мыслях.

Так что если в садомазо, то предлагаю погрузиться и вам в этот мир .

Песня «ресницы безопасности»- мой официальный гимн".

Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:

"Ты нереальная и трек", "Автор этой книги может же тоже ошибаться)".

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