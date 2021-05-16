Молодая любовница экс-супруга Ани Лорак осталась одна после того, как Мурат Налчаджиоглу вернулся к жене

По всей видимости, роман 43-летнего турецкого бизнесмена и 27-летней киевлянки Лилии подошел к завершению после слухов о новом воссоединении Мурата и Каролины.

Отметим, что турок около года встречался с симпатичной визажисткой Лилией, которая всячески выставляла напоказ свои романтические отношения с бывшим мужем Ани Лорак. Многие даже говорили о сходстве между Лилией и певицей Ани Лорак.

И вот теперь киевлянка продолжает выставлять в Инстаграм фотографии, демонстрируя всем, что совершенно не скучает за турецким бизнесменом. Там она показывает фигуру в стильных нарядах и купальниках, очевидно намекая, что именно потерял Налчаджиоглу.

Более того, со страницы киевлянки недавно исчезли все совместные фотографии с Муратом, что подогрело интерес к ее жизни.

На новом снимке Лилия прогулялась по улице стильно одетой: на ней был кремовый жакет с огромными пуговицами, белая блузка, заправленная в узкие джинсы с высокой талией и ремнем от известного бренда.

Красотка распустила свои длинные густые волосы и спрятала лицо за солнцезащитными очками.

В описании к фото девушка не поделилась никакими мыслями и не рассказала о том, что сейчас происходит в ее жизни.

Напомним, что любовница экс-мужа Ани Лорак в узких лосинах попотела на домашнем ковре: "копия Каролины".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светящимся от счастья: "сердце у нее золотое".

Также Politeka писала, что любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайчика: Мурат не смог устоять.