Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко ошеломила странной выходкой

Как передает Politeka.net, Виктория стала широко известной после того, как начала работать с «Дизель шоу». Сейчас она одна из самых востребованных актрис в Украине.

У себя в Инстаграм актриса показала, как проводит время с родителями. Сначала Виктория сделала селфи, засветив свою маму и отца.

«Кофеек с родителями. Папа от кого-то явно шифруется», - подписала фото звезда, имея в виду насунутую на лицо панамку.

Позже она показала, что пришла в кафе в одном купальнике. Без штанов оказался и отец звезды. Впрочем, красотка не растерялась и дорисовала штаны в фотошопе.

«Пришли в кафе без брюк и туфель», - подписала снимок звезда.

Отметим, что на отдых актриса отправилась не только со своими родителями, но и с их друзьями. В соцсетях она с удовольствием делится с поклонниками интересными моментами с отдыха.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко укуталась в черную ткань, превратив ее в загадочный балахон. На голову звезда «Дизель шоу» повязала импровизированный черный тюрбан из полотенец. Свой необычный образ Виктория объяснила.

«Что бы вы подумали при виде человека в таком одеянии?», - спросила она у поклонников.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала, с кем приятно проводит время за коктейлем: личное фото.

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" в смелом купальнике удивила кадрами из отпуска: "Наша Буля ураган".