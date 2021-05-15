Відома українська актриса, співачка і ведуча, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як проводить день зі своєю мамою

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим фото в розділі сторіз свого Instagram.

На знімку Булітко показала себе поруч зі своєю мамою. Удвох вони вибралися в суботу ввечері за коктейлем. Артистка і її мати позують, схиливши один до одного голови. При цьому, мати Вікторії мило посміхається, а сама гумористка потягує коктейль через трубочку з кумедним виразом обличчя.

"Мамочка, я і коктейль", - коротко і зворушливо підписала фото Булітко.

Судячи з усього, таким чином вона вирішила відзначити Міжнародний день сім'ї, який святкують 15 травня.

Раніше ми писали, що Булітко поділилася кадрами зі свого відпочинку в Туреччині. Зірка вирушила на курорт з батьками і хрещеними. Крім пляжних утіх вона встигла потренуватися в настільному тенісі і грі на барабанах.

Також Вікторія показала своє фото в пляжному образі. На ньому вона позувала на причалі в незвичайному чорному купальнику з мотузочками, подражнивши фанатів фантастичним видом на гори.

Шанувальники оцінили знімок артистки по достоїнству, буквально засипавши її компліментами в коментарях.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" в сміливому купальнику здивувала кадрами з відпустки: "Наша Буля ураган".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" за секунду змінила два радикально різних образи: кадри перевтілення.

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" у весільній сукні засипали привітаннями: "Яка ж гарненька".