Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко порадувала фанатів фотозвітом своєї поїздки до Туреччини
38-річна зірка показала найяскравіші кадри з відпустки, розповівши коротко, в чиїй компанії і як розважалася на курорті. Відповідний пост актриса зробила у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Так, Вікторія злітала на відпочинок разом із батьками та хрещеними. Крім пляжних утіх (в тому числі і з котиками), вона встигла потренуватися в настільному тенісі та грі на барабанах.
"Трохи про мою відпустку 🧘♀️
- гуляла з батьками 👨 👩 👧
- базікала з хрещеними🗣
- грала в теніс 🏓
- била в барабани 🥁 @maksym_deomin
- тискала котиків🐈
-шопилася👀після чого⬇️
- не могла упакуватися )) 🧰
...
#Туреччина #Булітко #булітка #дизельшоу # Україна", - повідомила Вікторія.
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На одному з кадрів актриса позувала на причалі в незвичайному чорному купальнику з мотузочками, подражнивши фанатів фантастичним видом на гори.
Публіка з ентузіазмом обговорила побачене в коментарях. Деякі порівняли світлошкіру Вікторію з Білосніжкою, зазначивши, що сонечко їй "в самий раз":
"З котиком найпрекрасніший відпочинок, а так все фото супер 🔥"; "Який балдьож 😍 весь відпочинок в одному пості))) але я то знаю, що фото в багато разів більше 😁 😉 💞"; "Віка і котики😍 така гармонія😍"; "Красиві ножечки!! 👣💖🌹"; "❤️принадність"; "Наша Буля ураган 🔥 🔥 🔥"; "Ви в купальнику супер"; "Вау, супер Вікі, фігурка у тебе бомбічна.... 😍 😮Я зараз приїду до тебе ❤ ❤ ️"; "Які смачні фото! Особливо фото на барабанах і котиком подобається!"; "Яка Білосніжка, сонечко в самий раз!😍".
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" в одному рушнику влаштувала Танці з подругою і осоромилася:"чоловік прийшов".
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