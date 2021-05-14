Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко порадувала фанатів фотозвітом своєї поїздки до Туреччини

38-річна зірка показала найяскравіші кадри з відпустки, розповівши коротко, в чиїй компанії і як розважалася на курорті. Відповідний пост актриса зробила у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Вікторія злітала на відпочинок разом із батьками та хрещеними. Крім пляжних утіх (в тому числі і з котиками), вона встигла потренуватися в настільному тенісі та грі на барабанах.

"Трохи про мою відпустку 🧘‍♀️

- гуляла з батьками 👨 👩 👧

- базікала з хрещеними🗣

- грала в теніс 🏓

- била в барабани 🥁 @maksym_deomin

- тискала котиків🐈

-шопилася👀після чого⬇️

- не могла упакуватися )) 🧰

...

#Туреччина #Булітко #булітка #дизельшоу # Україна", - повідомила Вікторія.

На одному з кадрів актриса позувала на причалі в незвичайному чорному купальнику з мотузочками, подражнивши фанатів фантастичним видом на гори.

Публіка з ентузіазмом обговорила побачене в коментарях. Деякі порівняли світлошкіру Вікторію з Білосніжкою, зазначивши, що сонечко їй "в самий раз":

"З котиком найпрекрасніший відпочинок, а так все фото супер 🔥"; "Який балдьож 😍 весь відпочинок в одному пості))) але я то знаю, що фото в багато разів більше 😁 😉 💞"; "Віка і котики😍 така гармонія😍"; "Красиві ножечки!! 👣💖🌹"; "❤️принадність"; "Наша Буля ураган 🔥 🔥 🔥"; "Ви в купальнику супер"; "Вау, супер Вікі, фігурка у тебе бомбічна.... 😍 😮Я зараз приїду до тебе ❤ ❤ ️"; "Які смачні фото! Особливо фото на барабанах і котиком подобається!"; "Яка Білосніжка, сонечко в самий раз!😍".

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" в одному рушнику влаштувала Танці з подругою і осоромилася:"чоловік прийшов".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" у весільній сукні засипали привітаннями:»яка ж гарненька".

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" з розкритим ротом показала, як отримує задоволення:"безсоромна".