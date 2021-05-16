Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут впечатлила необычным нарядом

Как передает Politeka.net, Фреймут стала популярной в Украине благодаря утреннему шоу «Подъем», которое она вела вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой. Позже она закрепила свой успех при помощи культовой передачи "Ревизор" и ряда проектов на «Новом канале». Большим успехом для телеведущей стал переход на «1+1», где она проработала несколько лет.

После замужества и рождения детей карьера Ольги пошла на спад. Про острую на язык блондинку стали постепенно забывать. Новый виток карьеры Фреймут начался на шоу «Танцы со звездами», где она продержалась довольно долго, несмотря на то, что достаточно слабо танцевала. После шоу Ольга стала активнее вести рубрику про этикет у себя в сети, и участвовать в различных интервью и светских мероприятиях.

На свежем кадре, который телеведущая опубликовала в сети, она предстала в шелковом топе с кружевом. Взгляды поклонников привлекло очень глубокое декольте, которое Фреймут позволяет себе довольно редко. Звезда накинула сверху голубой пиджак, который гармонировал с ее цветом глаз. Образ дополнили украшения, которые идеально смотрелись на телеведущей.

Напомним, что Фреймут в платье-рубашке устроила жаркий отдых вместе с подругой: "А вот и красивые...".

Как сообщала Politeka, Фреймут публично пристыдила известного телеведущего и сняла все на камеру: «Стоп, стоп, стоп…».

Также Politeka писала, что Фреймут публично извинилась перед дочерью от первого брака, что произошло: "Злата, прости, так нельзя".