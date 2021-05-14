Головний "ревізор" країни, телеведуча та експерт з етикету Ольга Фреймут вирішила дати урок своєму колезі
Як передає Politeka.net, Ольга вирушила в Карпати на звану вечерю до відомого бізнесмена. На заході окрім зірки зібралися й інші українські знаменитості. У себе в сторіс Ольга засвітила відомого телеведучого Анатолія Анатоліча. На першому фото колеги радісно позували на камеру, а на другий сторіс щось пішло не так.
Зірки сиділи за столом і телеведучий спробував з'їсти креветку, взявши її за хвостик. Ольга зняла це на камеру та дала чоловіку урок.
"Ой, стоп, стоп, стоп. Помилка. Креветки руками не їмо. У тебе є прибори", - прокричала йому Ольга, не давши насолодитися екзотичною стравою.
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Варто відзначити, що Анатолій Анатоліч був не дуже радий тому, що Ольга присоромила його у всіх на очах. Він зробив незадоволений вираз обличчя і взявся за столові прибори.
"Помилка. Креветки за хвостики не їмо. Прибори є для цього", - підписала відео зірка.
Як відомо, Фреймут регулярно веде рубрику про етикет, розповідаючи українцям, як правильно поводитися в тих чи інших ситуаціях. Шанувальникам її творчості рубрика дуже подобається, але є і критики.
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Як повідомляла Politeka, Фреймут публічно вибачилася перед дочкою від першого шлюбу, що сталося: "Злата, пробач, так не можна".
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