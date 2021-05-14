Знову за своє

Головний "ревізор" країни, телеведуча та експерт з етикету Ольга Фреймут вирішила дати урок своєму колезі

Як передає Politeka.net, Ольга вирушила в Карпати на звану вечерю до відомого бізнесмена. На заході окрім зірки зібралися й інші українські знаменитості. У себе в сторіс Ольга засвітила відомого телеведучого Анатолія Анатоліча. На першому фото колеги радісно позували на камеру, а на другий сторіс щось пішло не так.

Зірки сиділи за столом і телеведучий спробував з'їсти креветку, взявши її за хвостик. Ольга зняла це на камеру та дала чоловіку урок.

"Ой, стоп, стоп, стоп. Помилка. Креветки руками не їмо. У тебе є прибори", - прокричала йому Ольга, не давши насолодитися екзотичною стравою.

Варто відзначити, що Анатолій Анатоліч був не дуже радий тому, що Ольга присоромила його у всіх на очах. Він зробив незадоволений вираз обличчя і взявся за столові прибори.

"Помилка. Креветки за хвостики не їмо. Прибори є для цього", - підписала відео зірка.

Як відомо, Фреймут регулярно веде рубрику про етикет, розповідаючи українцям, як правильно поводитися в тих чи інших ситуаціях. Шанувальникам її творчості рубрика дуже подобається, але є і критики.

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