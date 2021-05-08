Головний "ревізор" країни, телеведуча та експерт з етикету Ольга Фреймут повеселилася на відпочинку з подругою
Відправившись на відпочинок, зірка вирішила добре провести час з дітьми і чоловіком, однак, при цьому, не забуває телеведуча і про своїх друзів. Цього разу Ользі вдалося привернути увагу шанувальників до себе завдяки кадру з подругою, мило позує з нею на узбережжі.
Як завжди, позувала на камеру Фреймут в улюбленому стилі: без макіяжу, укладок або химерних зачісок – з розпущеним волоссям, а також в блякло-білій сукні-сорочці з прозорою підкладкою знизу. В тон наряду Ольги, її подруга одягла частково розстебнуту пляжну сорочку і купальник, ледь помітний під нею.
Обидві світловолосі жінки привернули увагу мережі, адже зазвичай Ольга в компанії інших дам з'являється рідко:
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"Friendship 💚», - коротко підписала кадр зірка.
"Оля, як ви боретеся зі страхом польоту? 🙌 ; чому Оля незадоволена?; Добре вам відпочити; Regnum?); дуже красиві; добре вам відпочити; хто це з Ольгою)))», - відповідають в мережі.
Раніше Ольга опублікувала кадр, на якому засвітила літак. Куди саме вирушила відпочивати, Ольга не повідомила. Однак по фото видно, що у відпустку телеведуча полетіла з дітьми.
На одному з фото Ольга позувала на пляжі. Вона була одягнена в білу довгу сорочку. Волосся її були зібрані, а на шиї красувалося намисто. Те, що у Ольги відпустку, видавала лише сумочка з котиками, яку телеведуча навряд чи б взяла з собою в звичайному житті. Відзначимо, що навіть на пляжі Фреймут примудрилася виглядати елегантно і невимушено.
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