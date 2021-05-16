Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская с размахом отгуляла свою свадьбу
Как передает Politeka.net, актриса и ее муж Виталий Борисюк решили устроить свадьбу в честь 25 лет совместной жизни. Супруги решили провести свадьбу по всем правилам. Борисюк надел праздничный костюм с бабочкой, а Сумская выбрала свадебное белое платье. Не забыла актриса и про фату.
На праздник звезды позвали своих близких, которые разделили с ними этот вечер. В сети появилось множество ярких снимков и видео с мероприятия. На одном из видео засветился украинский певец Виталий Козловский, который, судя по всему, был приглашенной звездой на свадьбе. Сумская на миг забыла о своем муже и стала танцевать с Козловским, подпевая ему. Борисюк же в это время скромно танцевал на заднем плане.
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Ранее мы писали, что Ольга Сумская была впечатлена тем, как зрители встретили ее в театре после долгого перерыва. Звезда не скрывала эмоций – после выступления она сделала несколько памятных фото с цветами.
«Дорогие мои, низкий вам поклон, так рада была, такие цветы красивые, приятно видеть! Это после карантина необычно», - заявила она.
Напомним, что Сумская обескуражила видом на территории Киево-Печерской Лавры, в халате и без макияжа: "Гордость украинского кино".
Как сообщала Politeka, Сумская в одном халатике показала счастливое утро невесты с сонным мужем: "За наслаждение!".
Также Politeka писала, что Ольга Сумская после 25 лет в браке с Борисюком снова надела свадебное платье и фату, кадры торжества: "А вот и жених".