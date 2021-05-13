Відома українська актриса Ольга Сумська похвалилася натуральною красою

Артистка активно знімається в різних проєктах, а також у фільмах і серіалах, передає Politeka.net. Так, зірка з'явилася на території Києво-Печерської Лаври в рамках однієї зі зйомок.

Зірка показала себе натуральну - без макіяжу і у звичному халаті. Артистка піднесла камеру ближче до обличчя, демонструючи наскільки вона природна і прекрасно виглядає, чим може збентежити будь-кого.

Пізніше зірка показала своїх колег, артистів Олесю Жураковську і Тараса Цимбалюка.

"Друзі! І ось кого я першими зустріла на майданчику, це вони - гордість українського кіно - Тарасик і Леся", - сказала Сумська.

Видно, що робота на майданчику "кипить". Але кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Зазначимо, Ольга Сумська народилася 22 серпня 1986 року. Зірка не виглядає на свій вік, адже ретельно доглядає за зовнішністю. Красуня відвідує косметологів, а також робить деякі процедури вдома. Актриса слідує народними рецептами. Зокрема, до складів масок Ольги входять масла, сметана, жовтки. Крім того, Сумська робить маски для волосся.

Зірка також стежить за режимом. Ранок вона починає зі склянки теплої води, це запускає систему травлення і бадьорить. З тонізуючих напоїв любить зелений чай, листовий, а каву не п'є взагалі, хіба що іноді з молоком.

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