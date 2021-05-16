Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала, як виглядає щасливий ранок після свята

Довгий час зірка веде Instagram, тому розповідає деякі аспекти свого життя, розповідає про продовження і ділиться сьогоденням. Цього разу зірка поділилася щасливим ранком "нареченої" зі своїм чоловіком. Вчора пара урочисто відсвяткувала 25 років спільного життя. Більш того, подружжя вирішило оновити свої клятви.

Зовсім недавно Ольга розповідала, що за цей час їх почуття не зів'яли, а стали тільки сильніше. Судячи з усього, пара вирішила нагадати один одному про це, влаштувавши ще одну весільну церемонію. Ранок нареченої вийшов не менш радісним і стильним. Задоволена церемонією Сумська подякувала також знайомому за оберемок квітів.

Сидячи поруч з сонним чоловіком, Сумська підмітила:

"Спасибі за цю насолоду!".

Так, вчора кадрах Сумська також показала, як вони готуються до цього моменту в стінах готелю. Разом з ними була молодша дочка актриси Анна Борисюк.

Кохані вирішили провести весілля за всіма правилами. Так, Борисюк одягнув офіційний костюм з метеликом, а Сумська вибрала розкішну білу сукню з блискучої тканини. Доповнила її образ справжня фата.

"25 років як один день...Ну що, пішли ми одружитися", - відповідає Борисюк.

Пізніше їхня дочка показала зворушливий момент, коли її батьки розрізали весільний торт.

Нагадавши, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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