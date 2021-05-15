Знаменита українська актриса Ольга Сумська знову одягла весільну сукню і фату, вирішивши освіжити свої весільні клятви з Віталієм Борисюком

Зірка поділилася несподіваними кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net. Як відомо, актриса одружена зі своїм колегою по цеху Віталієм Борисюком вже 25 років. Однак, зовсім недавно вона розповідала, що за цей час їх почуття не зів'яли, а стали тільки сильніше. Судячи з усього, пара вирішила нагадати один одному про це, влаштувавши ще одну весільну церемонію.

На нових кадрах Сумська показала, як вони готуються до цього моменту в стінах готелю. Разом з ними була молодша дочка актриси Анна Борисюк.

Кохані вирішили провести весілля за всіма правилами. Так, Борисюк одягнув офіційний костюм з метеликом, а Сумська вибрала розкішну білу сукню з блискучої тканини. Доповнила її образ справжня фата.

"Наш день весілля починається. А ось і наречений", - вимовляє на відео Сумська.

"25 років як один день...Ну що, пішли ми одружитися", - відповідає Борисюк.

Пізніше їхня дочка показала зворушливий момент, коли її батьки розрізали весільний торт.

"Любов, перевірена часом", - підписала фото Анна.

Судячи з усього, в їхній родині дійсно панують тільки щирі почуття.

Нагадаємо, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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