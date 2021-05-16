Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила стильным взрослым образом

Как передает Politeka.net, в свои 16 лет Мария уже является успешным блогером, который зарабатывает себе на жизнь при помощи микроблога. В программе "Зірковий шлях" девушка признавалась, что уже берет деньги за рекламу. Но одной звездной мамы недостаточно, чтобы блог развивался и был успешным, поэтому Маша старается радовать своих подписчиков интересным контентом.

На свежем фото 16-летняя школьница предстала в весьма взрослом образе. Она надела футболку, которую затянула модным корсетом. Кроме этого, девушка сделала яркий макияж со стрелками.

«Придумайте подпись под эту фотку», - коротко подписала фото Мария.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Также поклонники попробовали придумать интересное описание к Машиной фотографии.

«Никаких чувств, кроме, чувства стиля и голода», «Богинюшка», «как и всегда нереальная», «Маша осторожна!», «Всевидящее око», «Смотрящая в даль», «Ща покурим пока никто не видит», «Уже рассвет, а я не дома», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что дочь Поляковой засветилась в сторис матери, признавшись, что на данный момент ни с кем не встречается.

Напомним, что 16-летняя дочь-школьница Оли Поляковой раскрыла свои заработки: мама может гордиться.

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой показала, как зажигает с подружками по ночам: кадры слили в сеть.

Также Politeka писала, что Полякова годами выводила на сцену своего "гастрольного мужа" в маске коня: как он выглядит в обычной жизни.