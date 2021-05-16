Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша впечатлила стильным взрослым образом
Как передает Politeka.net, в свои 16 лет Мария уже является успешным блогером, который зарабатывает себе на жизнь при помощи микроблога. В программе "Зірковий шлях" девушка признавалась, что уже берет деньги за рекламу. Но одной звездной мамы недостаточно, чтобы блог развивался и был успешным, поэтому Маша старается радовать своих подписчиков интересным контентом.
На свежем фото 16-летняя школьница предстала в весьма взрослом образе. Она надела футболку, которую затянула модным корсетом. Кроме этого, девушка сделала яркий макияж со стрелками.
«Придумайте подпись под эту фотку», - коротко подписала фото Мария.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Также поклонники попробовали придумать интересное описание к Машиной фотографии.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин с возлюбленной дали волю чувствам прямо на улице: видео
Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!"
Ушел из жизни известный актер-сердцеед из культовых сериалов 90-х: трагические подробности
Макаревич поделился впечатлениями об украинских городах: "Мы проводим дни в радости"
«Никаких чувств, кроме, чувства стиля и голода», «Богинюшка», «как и всегда нереальная», «Маша осторожна!», «Всевидящее око», «Смотрящая в даль», «Ща покурим пока никто не видит», «Уже рассвет, а я не дома», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что дочь Поляковой засветилась в сторис матери, признавшись, что на данный момент ни с кем не встречается.
Напомним, что 16-летняя дочь-школьница Оли Поляковой раскрыла свои заработки: мама может гордиться.
Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой показала, как зажигает с подружками по ночам: кадры слили в сеть.
Также Politeka писала, что Полякова годами выводила на сцену своего "гастрольного мужа" в маске коня: как он выглядит в обычной жизни.