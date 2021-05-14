Сума заробітку старшої дочки Олі Полякової Маші дійсно вражає

Як повідомляє Politeka.net, соцмережа Instagram давно стала майданчиком не тільки для веселих фото і відео, але і засобом заробітку для багатьох користувачів. Так, юна блогер і дочка співачки Олі Полякової 16-річна Маша вже повним ходом заробляє собі на життя в мікроблозі. У програмі "Зірковий шлях" дівчина розкрила навіть деякі подробиці свого доходу від соцмережі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Маші підписані вже понад 170 тисяч фоловерів, це дозволяє їй піднімати прайс на рекламу у своєму мікроблозі. Наприклад, деякий час тому в шапці профілю дівчини були такі розцінки: рекламне Instastories – 600 гривень + пост 1600 гривень. Але незабаром вона видалила цю інформацію, мабуть, щоб зробити свій прайс більш гнучким, або ж просто збільшила його.

Полякова-молодша розповіла, що, коли кількість передплатників перевалила за 100 тисяч, їй прийшла перша рекламна пропозиція, яка викликала справжній шоу. "Для мене це був шок, я тоді питаю маму: "Мам, а що робити?", а вона виставляє такі ціни, що мене не взяли. Якщо я не помиляюся, це було дві вісімсот, - поділилася Маша Полякова і додала, що з часом знизила ціни і пропозицій стало більше, так що тепер зіркова мама може пишається, що дочка сама заробляє.

Раніше Оля Полякова в одному з інтерв'ю зізналася, що її дочка Маша може забезпечувати цілу сім'ю. "Марія абсолютно самостійна доросла дівчинка, дивовижна. Яка веде свій Instagram, у неї вже 150 тисяч фоловерів, вона заробляє гроші. Вона повністю одягається самостійно. Вона заробляє 10 тисяч гривень за тиждень. Вона вже може годувати сім'ю. Ну не 10, десь 7-8 тисяч", - похвалилася Оля.

Нагадаємо, Полякова випитала у 16-річної дочки подробиці її особистого життя: "Дочка, ти з ким-небудь...".

Як повідомляла Politeka, Дочка Полякової подуріла на камеру, хлопець не зміг змовчати: "Божевільна".

Також Politeka писала, Оля Полякова з 16-річною дочкою в купальниках пересварила Українців: "Це перебір".