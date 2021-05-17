Группа GO_A, которая будет представлять Украину на "Евровидении" в 2021 году, удивила образами на церемонии открытия конкурса

С 18 по 22 маяв Роттердамепройдет конкурс "Евровидение", передает Politeka.net. В воскресенье, 16 мая, прошла церемония открытия конкурса.

Участники из разных стран по очереди появлялись перед камерами и в прямом эфире, рассказывая о себе несколько слов.

О песне "Шум", которую Go_A будет исполнять на конкурсе, стало известно, что на английском она звучит также - "шум". Композиция имеет отсылку на Дух Леса из славянской мифологии, который олицетворял расцветшую природу и Днепр, что просыпается к весне. Музыканты положили в основу оригинальный фолк и попытались воспроизвести украинскую культуру через музыку.

Украинская группа Go_A удивила своим выходом на бирюзовой дорожке. Музыканты вышли в черно-белых комбинезонах. Ведущей костюмы артистов напомнили наряды из фильма "Матрица", но один из музыкантов ответил, что наряды группы являются отсылкой к их номеру на "Евровидении". А также участник группы рассказал, что костюмы сделаны из переработанного пластика. Соответствующие фото появились в официальном аккаунте группы. За несколько часов посты собрали тысячи лайков и много комментариев.

"Оригинальные, Стильные, Классные!💖🖤💖", "Вот что такое СТИЛЬ 🔥🤘🇺🇦", "Оригинальные и невероятные ... 🤩 Как всегда, короче 💪", "Как я рад, что вы наши представители на евро ❤️", "Вы прекрасны! 🙌", "Вы бомбезно! костюмы огонь! ❤️🔥👏", "Офигенные", "Самые стильные в этот вечер!", - написали пользователи сети.



Напомним, что номер Go_A на "Евровидении" переполошил мир, от Турции до Австралии: "Украинцы молодцы!"

Как сообщала Politeka, на красную дорожку «Евровидения» пустили не всех конкурсантов, солистка Go_A обратилась к фанатам: «Мы сидим в отеле…»

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