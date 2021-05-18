Любопытные кадры с певицей Олей Поляковой появились в Сети

Жаловавшаяся на запреты концертной деятельности во время локдауна 37-летняя артистка, после отмены жесткого карантина с головой утонула в работе. Известно, что Оля сейчас снимает новый клип, а также дает частные концерты в увеселительных заведениях. Кадры с последнего такого мероприятия и появились в Сети.

Полякова репостнула в "сториз" свое выступление, на котором предстала в традиционном эпатажном наряде, исполняя песню, ставшую уже "гимном" любого сабантуя, передает Politeka.net.

Так, Оля в блестящем боди с бахромой и серебристой короне спела "Королеву ночи" под аплодисменты толпы, танцевавшей у сцены.

"Я королева ночи сегодня точно.

Глаза не прячу я, больше не заплачу.

Ты теперь свободный.

Делай что угодно, прощай!", - пела красотка, зажигая публику.

Ранее мы рассказывали, что Полякова приняла участие в кулинарном шоу "МастерШеф. Селебрити". Звезда вошла в красную команду, в которой вместе со своими коллегами-певицами Алиной Гросу и Tayanna боролась с "синими" за уникальную серебряную сковородку.

Делясь впечатлениями, Гросу сравнила Полякову со свекровью, чем удивила фанатов: "Хороший тамада и конкурсы интересные 🤪🤪🤪 @polyakovamusic и @tayanna_reshetnyak - лучшая команда в мире🤗🤗🤗 и хоть у меня нет свекрови, но опыт совместного времяпрепровождения на кухне с любимой Поляковой стоит гораздо дороже😅❤️".

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