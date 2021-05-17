Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, поделился впечатлениями о новом проекте

47-летний исполнитель, ранее заявлявший о желании завязать с перевоплощениями в Сердючку, передумал, появившись, на радость фанатов, в новом шоу.

Данилко "воскресил" Верку ради участия в трэвел-программе "Орел и решка". Вместе со своей мамой Сердючка стала ведущей юбилейного выпуска и отправилась в Барселону, Испания

Впечатлениями от поездки Данилко поделился с Катей Осадчей в программе "Світське життя", передает Politeka.net.

"Я говорю: "Мама, я хочу на карантине полежать на диване, посмотреть "Крепостную"... я не хочу туда ехать". Мама: "Ой, мама - не кощей бессмертный, мама хочет с акулой покупаться..." И пришлось везти. Конечно, бесило меня все, в этой Испании, но в результате мне понравилось", - поведал Андрей Михайлович в своей юморной манере.

По словам Данилко, больше всего ему понравилось жить в замке.

"Меня все дразнили "принцесска" - я ведь была хорошенькой? Мама, ну чего вы?.. Ваш смех оскорбительный! Мне только не хватало, действительно, замка. Я была в том замке, где снимали "Игры престолов", - рассказал артист, не вылезая из образа Верки.

Напомним, Сердючка, которая привыкла изумлять публику, заявила продюсерам "Орла и решки", что хочет жить в уникальном месте в Испании.

Не желая селиться в обычный отель, Верка рассуждала: "Должно быть что-то неординарное… Например, такой сюжет: жила маленькая девочка, маленькая звездочка в Полтаве, в пристройке. И вот она, добившись успеха, в юбилейный год культовой программы поселилась в замке!".

Данилко пошли навстречу и сняли для него с мамой роскошный замок Санта-Флорентина в Канет-де-Мар (Каталония). Этот замок был построен в ХI столетии и расположен посреди густого леса.

Напомним, что Данилко в образе Сердючки заставил дочь Елены Кравец уйти в отрыв на танцполе: "Обалдеть!".

Как Politeka писала, что Данилко раскрыл, от чего отказался из-за здоровья: "Это очень дорого, да и я...".

Также Politeka сообщала, что Данилко в образе Сердючки поиздевался над мамой, доведя ее до крика: "Бросьте монетку...".