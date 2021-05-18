Солистка популярной группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала про награды на церемонии "Yuna", а Катя Осадчая показала интерьер дома звезды

Накануне The Hardkiss оказались среди обладателей главных статуэток, победив на церемонии "Yuna" в категории "Лучшее концертное шоу", а также получив звание лучшей рок-группы года. Как пишет Politeka.net, в этот раз звезда рассказала про награды и интерьер дома Кате Осадчей в интервью для "Світського життя".

"Недаром строили дом большой и с длинными полками - будет где разместить награды", - сказала Осадчая.

Катя Осадчая ловко подметила, что не зря в доме и студии звездной пары много длинных полок - будет куда складывать награды.

На кадрах показали "семейное гнездышко" Юлии Саниной - просторый дом с терасой в серо-белых тонах.

"Настоящий урожай. Мне аж неудобно. Даже не знаю, как реагировать. Приятно, конечно, а с другой стороны, хочется, чтобы появлялись новые лица, новыее артисты, чтобы была конкуренция, потому что нас уже все возненавидели, я думаю", - сказала о наградах Санина, держа в руках сразу несколько статуэток.

Стоит отметить, что две статуэтки с полеченых Санина разделит из певицей Тиной Кароль за совместную работу "Вільна". По словам Юлии, она уже написала Тине об этом в Вайбер.

Напомним, Влад Яма посмеялся над "рыдающей" Саниной из The Hardkiss: "Плачет, потому что...".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss решилась на фото в купальнике, впечатлив подкачанной фигурой: редкие кадры.

Также Politeka писала, что Саниной из The Hardkiss крупно не повезло на отдыхе с семьей в Египте: "Худший отпуск".