Слава Каминская и Виктория Смеюха, заявлявшие о распаде общей группы "НеАнгелы", снова выступили вместе, как один коллектив

Артистки делятся кадрами на своих страницах в соцсетях, сообщает Politeka.net.

Так, 16 мая "НеАнгелы" отыграли последний публичный концерт в Киеве во "Freedom Hall". Днем ранее Вика и Слава дали прощальный концерт в Днепре.

Отныне дуэт "НеАнгелы" продолжат выступать на частных мероприятиях, но записывать новые песни не будет.

А пока девушки делятся кадрами с мероприятия, которые активно комментируют в Сети.

«Жаль, вы вместе лучше 😢», «Какие вы крутые!! Обожаем вас, будем слушать в любом формате, будьте счастливы))) спасибо за концерт и живой звук, искренность это большая редкость сегодня», «Красотки! Шикарные девчонки! Слава, Классных тебе хитов под твой обалденный вокал», «Спасибо за все, девочки. Теперь сами... Удачи и успехов обеим», - пишут в комментариях.

Слава Каминская и Виктория Смеюха выступали в группе "НеАнгелы" 15 лет и за это время дуэт успел записать пять альбомов, снять более 20 клипов, и заработать много номинаций и статуэток.

4 марта 2021 года "НеАнгелы" сообщили о своем распаде.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" вместе с Каминской тронули украинцев даже после распада группы.

А еще Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" после трагического удара обратилась к украинцам.

Также Politeka сообщала, что горе потрясло Славу Каминскую из "НеАнгелов", звезда рассказала о потере.