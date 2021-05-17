Возлюбленный "холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал свои рабочие будни в студии "Квартал 95"

Как известно, Александр Эллерт работает автором и сценаристом студии "Квартал 95", также был участником "Лиги смеха". А в новом сториз на своей странице в Инстаграм Эллерт показал, что происходит в студии "Квартал 95". Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новом видео Эллерт показал свою веселую работу. Маленький розовый поросенок гуляет в студии "Квартал 95" и забавно виляет закрученым хвостом.

"Новый автор... авторша", - с юмором подписал видео Эллерт и отметил место локации - студия "Квартал 95".

На видео Александр шутя спрашивает своих коллег: "Собаку нового завели?" А уже на следующем видео показывает, как кормит декоративного хряка фруктом прямо из рук. Судя по виду, Эллерт кормит его манго.

"Это конечно прикол неистовый", - шутя подписал видео кормления Эллерт.

Ранее любимый "холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, как провел выходной с детьми - Платоном и Элей. Ксения воспитывает сына Платона, а у Александра есть дочь Эля от первого брака.

Напомним, возлюбленный "Холостячки" Мишиной Эллерт показал свой "мужской рай" без Ксении: неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной публично уличил Эллерта во лжи, что произошло: "Он обманывает!".

Также Politeka писала, что «холостячка» Мишина слила в Сеть приватные подробности об Эллерте: «Как выглядит у Саши…».