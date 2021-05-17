51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно заявила о разводе с мужем, похвалилась концертом в любимом городе

Как передает Politeka.net, артистка выступила во Львове с тремя концертами в рамках юбилейного тура. Об этом звезда сообщила в своем аккаунте в Инстаграм, опубликовав фото со сцены, где она поет.

"Мой любимый Львов❤️, спасибо за эти три концерта! Моя любовь к вам бесконечна!", - написала артистка, заинтриговав фанатов.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов и лестных отзывов.

"Какие вы молодцы! 👏", "😍😍😍чудовий був концерт👏👏👏", "Мамка!! ❤️", " Спасибо за чудесный концерт❤️🔥❤️ Лучшая и любимая артистка👏👏👏 ", " Ви як завжди крута,найкраща❤️", "Завидую Львову!!! Николаев тоже ждёт!!! 😍 ", "Ого, яка круть! 🔥❤️", "Коли наступний концерт?", "Було феєрично, щиро дякую Вам за бомбезний концерт ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ", - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Билык решилась на пятый развод, о чем рассказала в программе «Мой секрет». По словам певицы, ее муж перестал приезжать в Украину и они стали очень редко видеться.

Напомним, что разводящаяся Ирина Билык сообщила об издевательствах коллег: "Я плакала".

Как Politeka писала, что Ирина Билык после развода с мужем украсила обложку журнала, заинтриговав заявлением: «Любите скандальные интервью?»

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык тряхнула стариной, поразив видом с короткими красными волосами: «Украинская Милен Фармер».