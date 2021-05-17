Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала романтичный весенний образ на фоне своих любимых цветов

Как пишет Politeka.net, 45-летняя ведущая ТСН на телеканале «1+1» поделилась личной историей на своей странице в Инстаграм. Так, Падалко призналась, что ее любимые цветы – это тюльпаны.

«Первые тюльпанные поля я увидела в 92-м, когда мы с одноклассниками поехали по программе обмена в славный голландский городок Гронинген. Теперь наконец наши украинские тюльпаны. Если Вам когда-нибудь предложат встретить восход солнца среди тюльпанов, не отказывайтесь. Это удивительно!», - написала Маричка.

Свой пост она сопроводила серией фото, сделанных на украинском тюльпанном поле. На снимках ведущая позирует на фоне разноцветных цветов в элегантном весеннем образе. На ней длинное черное платье с глубоким декольте, а также милый светло-голубой берет. В руках у ведущей большой букет белых и желтых тюльпанов. Маричка широко улыбается и выглядит очень счастливой.

Ее подписчики тут же принялись обсуждать пост.

«Такая стильная и весенняя», «Как это красиво. Фея», «Очень красиво натурально», «Это просто сказочно», «Очень красивая «француженка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Падалко показала свой повседневный образ. Так, на фото 45-летняя ведущая позирует в темных джинсах, футболке и молодежной джинсовой куртке. На ее лице красовалась широкая улыбка.

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