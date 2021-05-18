Известная украинская певица Оля Полякова предстала во всей красе
Профессия артиста обязывает звезд следить за своей внешностью, пишет Politeka.net. Знаменитости стараются сохранить молодость и красоту, используя различные средства и регулярно бывая у косметологов.
Также артисты пользуются уходовыми средствами и дома. Так, Полякова освежает лицо, протирая его тоником, делает скраб и наносит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. После этого красотка накладывает на лицо увлажняющую тканевую маску.
Результат "налицо" - в свои 37 лет красотка выглядит впечатляюще. Это отчетливо видно на одном из последних снимков, который артистка разместила в своем Инстаграм.
Оля позировала на природе, сделав себе "кокошник" из одуванчиков - венок, надев его на голову. Макияж из черных стрелок и розовых губ отлично подчеркнул все достоинства внешности звезды.
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Полякова выглядела свежо и эффектно.
"За окном дождь, а вот вам в ленту солнца ‘☀️🌞🌼🐥", - написала певица.
За час публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев:
"Оля тут така ...на себя не похожа 😮", "Вау😍 красивая", "о боги 😳😳😍😍😍😍😍", "Ой, еле узнала. 🔥🔥🔥🔥🔥ОЛЯ, ТЫ СУПЕР. ❤️❤️❤️", "Лучшая❤️", "Шикарна🔥🔥🔥🔥❤️", "Невероятно красиво", "Очень", "Божественная❤️👏Прекрасная", "Очень красивая и очень молодая💕", "Невероятная 😍", "Солнечно и волшебно!😍", "Какая😍😍", "Королева ❤️❤️❤️❤️❤️", "ВАУ!!!! МЕГА КРУТАЯ ШИКАРНО-БОМБИЧЕСКАЯ фотография! Фотографу браво 👏! Оля, вы не перестаёте радовать глаз! 😍!".
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