Украинская модель Елизавета Ястремская, которая участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная 2020», но не попала даже в ТОП-20, показала, как прощается с Голливудом

На днях были объявлены результаты конкурса, согласно которым новой обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала 27-летняя Джулия Гама из Бразилии, а представительница Украины не попала даже в ТОП-21. В новом посте на своей странице в Инстаграм Ястремская показала, как прощается с Голливудом, где и соревновались девушки. Об этом пишет Politeka.net.

«Эти 10 дней были такими тяжелыми, но это один из самых счастливых моментов в моей жизни! Конкурс «Мисс Вселенная» - отличная школа для личностного роста», - написала модель в своем Инстаграм.

Она также показала фото, на котором в буквальном смысле слова сидит на чемоданах. Красотка одета в обтягивающие джинсы и оригинальный топ, похожий на бант, которым просто перевязали лиф.

Несмотря на не самый лучший результат, Елизавета улыбается и выглядит спокойной.

В комментариях поклонники поддержали девушки.

«Я так рада, что вам удалось продемонстрировать свое путешествие на «Мисс Вселенная». Вы действительно покорили сердца многих фанатов от США до Филиппин», «Богиня», «Мы любим тебя королева. Лети высоко со своими мечтами», «Береги себя! Твоя страна должна гордиться тобой!», «Замечательная женщина», - пишут люди.

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