Украинский телеведущий Владимир Остапчук жестко подшутил над своей второй женой Кристиной Горняк

Как сообщает Politeka.net, отношения телеведущего с Кристиной начались со скандала. На тот момент мужчина еще был женат и, к тому же, принимал участие в шоу «Танцы со звездами». Осенью 2019 года Остапчук принял решение о разводе, а чуть позже в его жизни разразился громкий скандал. Его бывшая жена обвиняла Владимира в неуплате алиментов и изменах. Остапчук в ответ обвинял женщину во вранье и манипуляциях детьми.

Спустя год отношений с Кристиной Владимир женился на ней. Пышную свадьбу влюбленные отыграли осенью 2020 года. У себя в соцсетях пара демонстрирует гармоничные отношения и любовь. Любят знаменитости и подшутить друг над другом.

Так, у себя в Инстаграм Остапчук устроил рубрику ответов на вопросы фанатов.

«Обращались к гадалкам? Экстрасенсам?», - спросили у шоумена поклонники.

«Нет, у меня жена – ведьма», - отшутился телеведущий.

Ранее мы писали, что Кристина заговорила о взаимоотношениях с родителями Владимира. Они сразу нашли общий язык. По словам Кристины, отец и мать Остапчука прекрасные, искренние и светлые люди. Женщину впечатлило, что они постоянно шутят.

Напомним, что жена Остапчука призналась, какие у нее отношения с его родителями: «Мама и папа постоянно…».

Как сообщала Politeka, жена Остапчука, заговорив о беременности, честно выдала свои планы: "После малышей...".

Также Politeka писала, что Остапчук с новой женой продемонстрировали украинцам, как нужно жить "на полную": "Вот это чистый кайф!".