Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як проводить час з чоловіком

Як пише Politeka.net, Володимир і Христина одружувалися не так давно - в 2020 році. Пара з того часу дуже багато проводить часу разом і постійно ділитися кадрами в соціальних мережах.

Цього разу вирішила опублікувати чуттєве відео Христина. Дівчина на перших кадрах була в сукні, лежачи на ліжку, а Володимир красуню обіймав. Після цього пара здалася на задньому сидінні авто, де разом сиділи.

"Проживати своє життя на повну, а не думати, що скажуть інші - ось це чистий кайф! А люди завжди знайдуть, що сказати... вже точно мені повірте!",- написала Христина під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Однозначно так", "молодець, Ви приклад", "можуть не тільки сказати, А додати, придумати, тому жити для себе і отримувати задоволення від життя", " все вірно. Життя у нас одна, переписати не можна))) тому важливо своє відчуття і бажання як її прожити в кайф!", "Я вчуся проживати життя на повну, не думаючи, що скажуть люди!", "Намагаюся робити так, і менше думати про те що скажуть люди"

Нагадаємо, дружина Остапчука зізналася, що мріє про дітей, і відверто звернулася до чоловіка

Також Politeka повідомляла, що Остапчук "обстебал" свою красуню-дружину і нарвався на критику

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука зізналася, які у неї стосунки з його батьками



