Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як проводить час з чоловіком
Як пише Politeka.net, Володимир і Христина одружувалися не так давно - в 2020 році. Пара з того часу дуже багато проводить часу разом і постійно ділитися кадрами в соціальних мережах.
Цього разу вирішила опублікувати чуттєве відео Христина. Дівчина на перших кадрах була в сукні, лежачи на ліжку, а Володимир красуню обіймав. Після цього пара здалася на задньому сидінні авто, де разом сиділи.
"Проживати своє життя на повну, а не думати, що скажуть інші - ось це чистий кайф! А люди завжди знайдуть, що сказати... вже точно мені повірте!",- написала Христина під фото.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Однозначно так", "молодець, Ви приклад", "можуть не тільки сказати, А додати, придумати, тому жити для себе і отримувати задоволення від життя", " все вірно. Життя у нас одна, переписати не можна))) тому важливо своє відчуття і бажання як її прожити в кайф!", "Я вчуся проживати життя на повну, не думаючи, що скажуть люди!", "Намагаюся робити так, і менше думати про те що скажуть люди"
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