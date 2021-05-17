Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как проводит время с мужем

Как пишет Politeka.net, Владимир и Кристина женились не так давно - в 2020 году. Пара с того времени очень много проводит времени вместе и постоянно делиться кадрами в социальных сетях.

В этот раз решила опубликовать чувственное видео Кристина. Девушка на первых кадрах была в платье, лежа на кровати, а Владимир красотку обнимал. После этого пара показалась на заднем сиденье авто, где вместе сидели.

"Проживать свою жизнь на полную, а не думать, что скажут другие - вот это чистый кайф! А люди всегда найдут, что сказать... уж точно мне поверьте!", - написала Кристина под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Однозначно да", "Молодец, вы пример", "Могут не только сказать, а прибавить, придумать, поэтому жить для себя и получать удовольствие от жизни", "Все верно. Жизнь у нас одна, переписать нельзя))) Поэтому важно свое ощущение и желание как ее прожить в кайф!", "Я учусь проживать жизнь на полную, не думая, что скажут люди!", "Стараюсь делать так, и меньше думать о том что скажут люди".

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