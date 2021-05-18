Ведучий Володимир Остапчук та Христина Горняк одружені менше року, але вже подумують про продовження роду

Як відомо у 36-річного Володимира є семирічна дочка і дворічний син від першого шлюбу, тоді як у його 34-річної дружини своїх дітей поки ще немає. Останнім часом Христина все частіше говорить про малюків і ділиться з шанувальниками планами на майбутнє.

Так, у своїх нових "сторіз" в Instagram Горняк вирішила відповісти на питання підписника про брекети. Несподівано Христина переключилася на дітей, зв'язавши ці дві теми, передає Politeka.net.

"Брекети носила! Півтора року, - чесно відповіла дружина Остапчука і додала. - Нижній ряд не чіпала, тому що ікла впираються вгору, але, в принципі, хотіла б його трохи поміняти, але вже, напевно, після малюків. Але, варто уточнити, що я поки не вагітна. А то напишуть, що я чекаю бейбіка, але при цьому п'ю вино щовечора!".

До цього Христина ділилася з публікою своєю заповітною мрією, в якій були присутні її чоловік, гіпотетичні діти та серфінг.

"Мені все частіше мріється, що ми живемо десь в Beverly Hills...Їздимо на кабріо по сонячному місту. А у вихідні дні я дивлюся як серфить мій чоловік з нашими дітьми! Хм... ох і мрії у мене, як тобі, Вова", - розговорилася Горняк, супроводивши пост фотографією кабріолета на тлі милого пейзажу.

Ідеальна картинка, яку описала дружина Остапчука, розбурхала користувачів: "мріям властиво збуватися!!!"; "Мене візьміть🙌❤️";"з Вами там живу😂 👌 😻".

Сам Володимир, традиційно, пожартував, коментуючи пост дружини: "Ідеально, шукаю клуб серферів в Жашкові😂".

Нагадаємо, що Остапчук з красунею-дружиною влаштували пустощі і несподівано згадали про школу: "хочеться знову...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук з дружиною вразили зовнішнім виглядом на червоній доріжці YUNA:"готові в Hollywood".