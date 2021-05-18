Ведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк женаты менее года, но уже подумывают о продолжении рода

Как известно у 36-летнего Владимира есть семилетняя дочь и двухлетний сын от первого брака, тогда как у его 34-летней супруги своих детей пока еще нет. В последнее время Кристина все чаще говорит о малышах и делится с поклонниками планами на будущее.

Так, в своих новых "сториз" в Инстаграм Горняк решила ответить на вопрос подписчика о брекетах. Неожиданно Кристина переключилась на детей, связав эти две темы, передает Politeka.net.

"Брекеты носила! Полтора года, - честно ответила жена Остапчука и добавила. - Нижний ряд не трогала, потому что клыки упираются вверх, но, в принципе, хотела бы его чуть поменять, но уже, наверно, после малышей. Но, стоит уточнить, что я пока не беременна. А то напишут, что я жду бейбика, но при этом пью вино каждый вечер!".

До этого Кристина делилась с публикой своей заветной мечтой, в которой присутствовали ее муж, гипотетические дети и серфинг.

«Мне все чаще мечтается, что мы живем где-то в Beverly Hills...Ездим на кабрио по солнечному городу. А в выходные дни я смотрю как сёрфит мой муж с нашими детьми! Хм... ох и мечты у меня, как тебе, Вова», - разоткровенничалась Горняк, сопроводив пост фотографией кабриолета на фоне милого пейзажа.

Идеальная картинка, которую описала жена Остапчука, взбудоражила пользователей: "Мечтам свойственно сбываться!!!"; "Меня возьмите🙌❤️"; "с Вами там живу😂👌😻".

Сам Владимир, традиционно, пошутил, комментируя пост супруги: "Идеально, ищу клуб серферов в Жашкове 😂".

Напомним, что Остапчук с красавицей-женой устроили шалости и неожиданно вспомнили о школе: "Хочется снова...".

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой впечатлили внешним видом на красной дорожке YUNA: "Готовы в Hollywood".