Ведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк женаты менее года, но уже подумывают о продолжении рода
Как известно у 36-летнего Владимира есть семилетняя дочь и двухлетний сын от первого брака, тогда как у его 34-летней супруги своих детей пока еще нет. В последнее время Кристина все чаще говорит о малышах и делится с поклонниками планами на будущее.
Так, в своих новых "сториз" в Инстаграм Горняк решила ответить на вопрос подписчика о брекетах. Неожиданно Кристина переключилась на детей, связав эти две темы, передает Politeka.net.
"Брекеты носила! Полтора года, - честно ответила жена Остапчука и добавила. - Нижний ряд не трогала, потому что клыки упираются вверх, но, в принципе, хотела бы его чуть поменять, но уже, наверно, после малышей. Но, стоит уточнить, что я пока не беременна. А то напишут, что я жду бейбика, но при этом пью вино каждый вечер!".
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До этого Кристина делилась с публикой своей заветной мечтой, в которой присутствовали ее муж, гипотетические дети и серфинг.
«Мне все чаще мечтается, что мы живем где-то в Beverly Hills...Ездим на кабрио по солнечному городу. А в выходные дни я смотрю как сёрфит мой муж с нашими детьми! Хм... ох и мечты у меня, как тебе, Вова», - разоткровенничалась Горняк, сопроводив пост фотографией кабриолета на фоне милого пейзажа.
Идеальная картинка, которую описала жена Остапчука, взбудоражила пользователей: "Мечтам свойственно сбываться!!!"; "Меня возьмите🙌❤️"; "с Вами там живу😂👌😻".
Сам Владимир, традиционно, пошутил, комментируя пост супруги: "Идеально, ищу клуб серферов в Жашкове 😂".
Напомним, что Остапчук с красавицей-женой устроили шалости и неожиданно вспомнили о школе: "Хочется снова...".
Как сообщала Politeka, Остапчук с женой впечатлили внешним видом на красной дорожке YUNA: "Готовы в Hollywood".