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Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина розповіла, які стосунки у неї склалися з його батьками

Як передає Politeka.net, стосунки Остапчука з його другою дружиною Христиною почалися зі скандалу. Як відомо, Володимир був одружений, коли їх любов тільки зароджувалася. Пізніше послідувало гучне і скандальне розлучення зі взаємними звинуваченнями і поділом дітей.

Через рік відносин з Христиною Володимир одружився на дівчині. Згодом шанувальники забули скандал і з задоволенням спостерігають за новим щасливим союзом.

У себе в Instagram Христина влаштувала рубрику відповідей на питання фанатів і торкнулася теми взаємин з батьками свого зіркового чоловіка.

"Відразу знайшли спільну мову з батьками Вови?",- запитали у Христини шанувальники.

"Думаю, що так! У нього такі прекрасні батьки, ви навіть не уявляєте собі! Чисті, щирі, виховані, добрі, справжні! Мама і тато постійно жартують і я так хочу в їхньому віці!",- зізналася Христина.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук спародіював Настю Каменських, переспівавши її пісню "Девочки рулят" і знявши на неї кліп. Телеведучий не тільки повторив стиль виконання артистки, але також відтворив схожі ракурси в кліпі.

Нагадаємо, що Остапчук з красунею-дружиною влаштували пустощі і несподівано згадали про школу: "хочеться знову...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук з дружиною вразили зовнішнім виглядом на червоній доріжці YUNA:"готові в Hollywood".

Також Politeka писала, що Остапчук "обстебал" свою красуню-дружину і нарвався на критику: "жалюгідне видовище".