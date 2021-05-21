Звезды «Квартал 95», украинские актеры Евгений Кошевой и Александр Пикалов удивили поведением в одном из заведений

Уже много лет артисты дружат и проводят много времени вместе не только на работе, но и на отдыхе, передает Politeka.net. Конечно, оба не так часто делятся кадрами совместного препровождения, как бы хотелось их фанатам.

В этот же раз Евгений Кошевой "побаловал" фанатов, опубликовав совместное видео с другом. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах оба находились за столом, удивив странными манерами. Перед Александром стояла пепельница с "сигарой".

"Ребята, я как специалист по сигарам, есть такое выражение: "Реально вкусная сигара"", - произнес Пикалов, неожиданно откусив кусочек. Оказалось, что это было пирожное.

"Да, реально вкусная!", - со смехом произнес "кварталовец" и его поддержали друзья.

"Ох ты @pikalov95_official и куряга 🤦‍♂️", - подписал видео Кошевой.

Публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев:

"Ох и отъелся", "Жгите, ребятки, да посильнее!!! Вы молодцы!", "Скоро лица не будут помещаться", "👏👏👏🔥🔥думаю это реально вкусное пироженко😍😍😍", "Пора худеть", "Пора и пресс подкачать, а то щёки уже из-за спины видны:))))", "Тебе, Саша, одну морковку пора хряцать, а не пирожные. Лет пять на одни овощи", "Ну, вы черта гоните , молодцы !!!", "Да.... Вам то весело", "Класс супер красавец 👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍", "А этикетка наверное не очень😆".

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95", улетев с женой в Турцию, эмоционально обратился к украинцам: "Я очень надеюсь, мы...".

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" устроил дома настоящие бои, жена все сняла на камеру: "Брейк".