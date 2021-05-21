Звезды «Квартал 95», украинские актеры Евгений Кошевой и Александр Пикалов удивили поведением в одном из заведений
Уже много лет артисты дружат и проводят много времени вместе не только на работе, но и на отдыхе, передает Politeka.net. Конечно, оба не так часто делятся кадрами совместного препровождения, как бы хотелось их фанатам.
В этот же раз Евгений Кошевой "побаловал" фанатов, опубликовав совместное видео с другом. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах оба находились за столом, удивив странными манерами. Перед Александром стояла пепельница с "сигарой".
"Ребята, я как специалист по сигарам, есть такое выражение: "Реально вкусная сигара"", - произнес Пикалов, неожиданно откусив кусочек. Оказалось, что это было пирожное.
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"Да, реально вкусная!", - со смехом произнес "кварталовец" и его поддержали друзья.
"Ох ты @pikalov95_official и куряга 🤦♂️", - подписал видео Кошевой.
Публикация собрала более 100 тысяч просмотров и много комментариев:
"Ох и отъелся", "Жгите, ребятки, да посильнее!!! Вы молодцы!", "Скоро лица не будут помещаться", "👏👏👏🔥🔥думаю это реально вкусное пироженко😍😍😍", "Пора худеть", "Пора и пресс подкачать, а то щёки уже из-за спины видны:))))", "Тебе, Саша, одну морковку пора хряцать, а не пирожные. Лет пять на одни овощи", "Ну, вы черта гоните , молодцы !!!", "Да.... Вам то весело", "Класс супер красавец 👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍", "А этикетка наверное не очень😆".
Напомним, что Кошевой из "Квартал 95", улетев с женой в Турцию, эмоционально обратился к украинцам: "Я очень надеюсь, мы...".
Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" устроил дома настоящие бои, жена все сняла на камеру: "Брейк".