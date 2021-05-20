Украинская певица Оля Цибульская, которую называют причастной к громкому разводу Дзидзьо и Slavia, рассказала правду, кем была в прошлом
Как пишет Politeka.net, звезда рассказала на своей старнице в Инстаграм, как начиналась ее звездная карьера. И каким образом ей удалось больше года пожить в другой стране.
"На втором курсе обучения я сдала экстерном экзамены и уехала в Будапешт. В столице тогда не модно было говорить на украинском. Это было провинциально, не элитно и олдскульно. На телевидение студентов брали неохотно. Все разосланные 300 резюме по почте с прикрепленными фотками и диски, которые я оставляла на рецепшенах каналов результатов не давали", - пишет Цибульская.⠀
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По ее словам, приятельница рассказала о кастинге в международную компанию - "Телевидение в Будапеште"! Транслируют на многие страны мира. Открыли программу для Украины. ⠀
"2 часа в прямом эфире без рекламы. Пройдешь кастинг-летишь на следующей неделе. И я прошла. Не знаю как. Включилась камера, я увидела красный огонек и не смогла остановиться. Мне позвонили через час после кастинга. Сказали готовить документы. Я прожила больше года в Будапеште. Провела множество прямых эфиров. Выплакала океан слез за семьей и мужем, которого любила.За борщом! ", - додает Ольга.⠀
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Карьера шла замечательно. Рейтинги классные, подтянула хорошо английский, потому что все совещания были международными, завела море друзей, с которыми контактирует до сих пор! А еще нашла там бэнд, с которым могла петь, готовясь к экзаменам в Украине.⠀
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"У меня была отличная работа, зарплата, жилье в центре города, водитель, медстрахование и предложение от компании остаться там продюсером. Я прилетела в Киев на выходные...вдохнула родной воздух, выйдя из такси и набрала шефа: "Я остаюсь дома.Здесь я счастлива. Здесь все, что я люблю❤️ Будапешт до сих пор занимает особое место в моем сердце. Люблю этот город и себя в нем. Там я очень повзрослела. Когда хочешь проверить чего стоит - езжай в новое место и попробуй завоевать все с нуля без наработанного имиджа. Яйца вырастают моментально", - написала звезда.
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После Будапешта ей посыпались приглашения в Украине. Это как @go_a_band вчера на Евровидении. Замечать начинают дома, когда признали за границей.
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Отметим, что недавно Цибульская вспомнила, как впервые приехала в Киев из Радивилова в 2003 году. ⠀
Напомним, что Цибульская, причастная к скандалу с разводом Дзидзьо, неожиданно обратилась к Slavia: "Предлагаю помощь".
Как сообщала Politeka, Цибульская решила показать, на кого на самом деле похож ее сын.
Также Politeka писала, что Цибульская призналась, через что прошла в начале своей карьеры: «Оказалась на вокзале…».