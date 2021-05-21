Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, впечатлила внешностью

Татьяна Кравченко запомнилась зрителям по многим ролям, но особую известность ей принесла Валюха из "Сватов". И хотя выход нового сезона сериала постоянно откладывается то из-за пандемии, то из-за других причин, но интерес к личности актрисы не угасает. При этом у Татьяны Кравченко нет личной страницы в Инстаграм, но поклонники потрудились сделать фан-страничку, где регулярно появляются фото артистки, пишет Politeka.net.

Так, на новом фото Кравченко запечатлена с элегантной прической, ярким макияжем и сияющей улыбкой.

«Акция: всем, кто улыбнётся — в подарок хорошее настроение!» - подписан снимок.

Отметим, фото собрало массу комплиментов. Похоже искренняя улыбка актрисы покоряет сердца.

«Красавица удивительная», «Всегда хорошее настроение, когда Вас вижу! Столько позитива!!! Вы несете свет», «Удивительная❤️ актриса», «Лучезарная улыбка», «Божественна женщина», «Хочется обнять», «Ну просто бомбезная актриса! Валюха наша любимая», «Какая обворожительная улыбка. Поневоле и сам улыбнешься», «Ах, какие глаза!», «Всегда приятно видеть замечательную актрису Татьяну Кравченко», - пишут в комментариях.

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

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