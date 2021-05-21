Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, впечатлила внешностью

Татьяна Кравченко запомнилась зрителям по многим ролям, но особую известность ей принесла Валюха из "Сватов". И хотя выход нового сезона сериала постоянно откладывается то из-за пандемии, то из-за других причин, но интерес к личности актрисы не угасает. При этом у Татьяны Кравченко нет личной страницы в Инстаграм, но поклонники потрудились сделать фан-страничку, где регулярно появляются фото артистки, пишет Politeka.net.

сваты, федор добронравов, татьяна кравченко, людмила артемьева, Анатолий Васильев, валюха

Так, на новом фото Кравченко запечатлена с элегантной прической, ярким макияжем и сияющей улыбкой.

«Акция: всем, кто улыбнётся — в подарок хорошее настроение!» - подписан снимок.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Кошевой из «Квартал 95» устроил разнос своей жене: «И мне что теперь, из дому уйти?»

"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим

Не стало знаменитого актера, которого обожали миллионы детей: "Абсолютный гений"

Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
Показать еще

Отметим, фото собрало массу комплиментов. Похоже искренняя улыбка актрисы покоряет сердца.

«Красавица удивительная», «Всегда хорошее настроение, когда Вас вижу! Столько позитива!!! Вы несете свет», «Удивительная❤️ актриса», «Лучезарная улыбка», «Божественна женщина», «Хочется обнять», «Ну просто бомбезная актриса! Валюха наша любимая», «Какая обворожительная улыбка. Поневоле и сам улыбнешься», «Ах, какие глаза!», «Всегда приятно видеть замечательную актрису Татьяну Кравченко», - пишут в комментариях.

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" заставила поклонников замереть в ожидании: «Женщина-праздник»