Украинская певица Алина Гросу наконец-то перестала скрывать свой роман с известным актером

Как пишет Politeka.net, на вечеринку Viva! Awards 25-летняя красотка пришла с 37-летним российским актером Романом Полянским, с которым ей долгое время приписывают роман. Артистка подтвердила отношения с актером, отметив, что у них действительно все серьезно.

Фото пары с вечеринки появились в Инстаграм.

«После громкого развода у Алины Гросу новые отношения. Певица посетила премию Viva! Awards в компании любимого мужчины», - сообщили авторы аккаунта.

«Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело», - поразила своим заявлением о браке Алина Гросу.

В комментариях звездной красотке и новой паре оставили несколько приятных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Да она и не скрывала его», «Молодец) чего одной горевать)», «Какой-то у него болезненный вид», «Блиннн, не узнать! То ли фотошопа много или пластики?!! Красивая конечно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алина Гросу развелась с мужем практически сразу после шумной свадьбы. Артистка долгое время скрывала развод, хоть и начала появляться в компании Полянского.

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