Співачка і актриса Аліна Гросу звернулася до фанатів у день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни
Як передає Politeka.net, 25-річна артистка виставила новий пост в Instagram, показавши фанатам, як йде серед високих дерев. Виконавиця вирішила приїхати на відкриття меморіальної Синагоги в Бабиному Яру.
"Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Хтось із вас був сьогодні тут на відкритті меморіальної Синагоги в Бабиному Яру?",- написала Гросу.
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Раніше Гросу показала момент, як дала спеку на одному зі своїх концертів. Дівчина виступала на сцені в силуетній сукні забарвлення "зебра", надівши під нього прозору чорну комбінацію. Під час гарячого виступу хлопці з підтанцьовки перестаралися і ненавмисно стягнули з неї наряд, засвітивши "срамоту". Аліна прикрила на фото "наклейкою" найінтимніше.
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