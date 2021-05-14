Співачка і актриса Аліна Гросу звернулася до фанатів у день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Як передає Politeka.net, 25-річна артистка виставила новий пост в Instagram, показавши фанатам, як йде серед високих дерев. Виконавиця вирішила приїхати на відкриття меморіальної Синагоги в Бабиному Яру.

"Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Хтось із вас був сьогодні тут на відкритті меморіальної Синагоги в Бабиному Яру?",- написала Гросу.

Як відомо, сьогодні, 14 травня, на території Меморіального центру "Бабин Яр" відкрили символічну синагогу. Її відкриття приурочили до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни - цього року Україна відзначає його вперше.

Аліна Гросу побувала на місці страшної трагедії і запитала українців, чи бачили вони Меморіальний об'єкт.

Фолловери прокоментували відео Гросу: "ніхто не забутий, ніщо не забуте !!!.....є Селфі))","я був, бачив вас там".

Раніше Гросу показала момент, як дала спеку на одному зі своїх концертів. Дівчина виступала на сцені в силуетній сукні забарвлення "зебра", надівши під нього прозору чорну комбінацію. Під час гарячого виступу хлопці з підтанцьовки перестаралися і ненавмисно стягнули з неї наряд, засвітивши "срамоту". Аліна прикрила на фото "наклейкою" найінтимніше.

Нагадаємо, що Гросу висловилася про Полякову після участі в "Майстер Шеф": "хоч у мене немає свекрухи, але...".

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".