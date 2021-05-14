Певица и актриса Алина Гросу обратилась к фанатам в день памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй Мировой войны
Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, показав фанатам, как идет среди высоких деревьев. Исполнительница решила приехать на открытие мемориальной Синагоги в Бабьем Яру.
"Сегодня день памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй Мировой войны. Кто-то из вас был сегодня здесь на открытии мемориальной Синагоги в Бабьем Яру?", - написала Гросу.
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Раньше Гросу показала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту". Алина прикрыла на фото "наклейкой" самое интимное.
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