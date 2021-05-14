Певица и актриса Алина Гросу обратилась к фанатам в день памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй Мировой войны

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, показав фанатам, как идет среди высоких деревьев. Исполнительница решила приехать на открытие мемориальной Синагоги в Бабьем Яру.

"Сегодня день памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй Мировой войны. Кто-то из вас был сегодня здесь на открытии мемориальной Синагоги в Бабьем Яру?", - написала Гросу.

Как известно, сегодня, 14 мая, на территории Мемориального центра "Бабий Яр" открыли символическую синагогу. Ее открытие приурочили ко Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны - в этом году Украина отмечает его впервые.

Алина Гросу побывала на месте страшной трагедии и спросила украинцев, видели ли они Мемориальный объект.

Фолловеры прокомментировали видео Гросу: "Никто не забыт, ничто не забыто !!!.....есть селфи))", "Я был, видел вас там".

Раньше Гросу показала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту". Алина прикрыла на фото "наклейкой" самое интимное.

Напомним, что Гросу высказалась о Поляковой после участия в "Мастер Шеф": "Хоть у меня нет свекрови, но...".

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