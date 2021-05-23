Актриса и певица Дженнифер Лопес в серебристом открытом платье удивила подтянутыми формами

Популярная артистка при каждом появлении на сцене старается показать максимально много красоты. Открытые наряды звезды не остаются без внимания, ведь Лопес часто эксперементирует и довольно смело заявляет о себе

На одном из фото, представленных на фан-странице в Инстаграм, было показано, как звезда чувствует себя перед камерами. Еще во время подготовки к публичному появлению Дженнифер продемонстрировала силу привлекательности в наряде из блесток.

Серебристая ткань с переливами сделала акцент на загорелой коже Лопес, а нюдовый макияж дополнил экстравагантный образ. Упор на пышные формы и одновременно с тем подкачанную фигуру не мог оставить равнодушными фанатов, ведь сразу видно, как много 51-летняя звезда тренируется ради такого эффекта.

"Хорошая работа, Дженни" - пишет один из поклонников.

Ранее фанаты показали, как Дженнифер отправилась на тренировку в блестящем топе и такого же цвета лосинах, белые кроссовки и серебристая сумочка дополнили лук. Фотограф поймал актрису в различных ракурсах, тем самым продемонстрировав ее мускулистые формы во всей красе.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное.

"Она моя королева, но мне не нравится этот наряд, совсем", "Великолепная😍❤️", "Мы слишком далеко от ее спортзала. 😢", "В спортзал с сумкой за 300K! Действительно!!!", "Обаятельна как лицом, так и со спины - ты, как всегда, восхитительна. ❤️", "Вау!! Вот это мощь! Вы сияете! Сказочно, как всегда!", "От такого количества упражнений ее ноги становятся очень худыми внизу😢", "Клянусь, ее задница казалась намного больше, когда я был моложе".

Напомним, что 51-летняя Лопес в коротеньком топике использовала силу своей привлекательности: "Не оторваться"

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